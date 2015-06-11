TEM'de zincirleme kaza, üç yaralı

İstanbul Ataşehir'de, Sabiha Gökçen Havalimanı yol ayrımında TIR, 2 kamyon ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle, TEM Otoyolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ümraniye Çamlıca gişeler-Kadıköy ayrımında bir tır, 2 kamyon ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara ve Kadıköy istikameti, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.