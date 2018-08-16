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Yaşam

TEM'de zincirleme kaza, trafik durdu

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

16 Ağustos 2018 16:36

İstanbul Pendik Kurtköy TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 5 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri dubalar koyarak çevre güvenliği aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Trafik yoğunluğu yaşandı

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

 

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