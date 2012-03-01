TEM’de zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı

T24 - Kocaeli’de dün gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde şiddetlenen kar yağışı birçok kazayı bederinceraberinde getirdi. TEM Otoyolu’nun İzmit ile Körfez ilçesi geçişi kaza nedeniyle kapandı.



TEM Otoyolu’nun Kocaeli Derince İlçesi geçişinde karda kayan bir tankere iki otobüsün çarpmasıyla başlayan ve 15 aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ve kurtarma ekipleri ulaşıma kapanan yolda kaza yerine güçlükle ulaşabildi.

Saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden Arif Şen yönetimindeki 28 K 6170 plakalı boş akaryakıt tankeri karda kayıp bariyere çarpınca, arkadan gelen Sacettin Savcı yönetimindeki 28 AN 728 plakalı yolcu otobüsü tankere çarptı. Arkadan gelen Şakip Pehlivan yönetimindeki 16 KK 815 plakalı diğer bir yolcu otobüsü de bu araçlara çarpınca ortalık karıştı.



Araçlar birbirine girdi



Bu araçların kapattığı yolda, tipi halinde yağan karın etkisiyle duramayan 34 YVE 76 plakalı otobüs, 34 MJJ 13 plakalı akaryakıt tankeri ile 34 GD 3431, 06 BJ 2020, 34 HP 1124, 34 FP 9810, 41 NT 751 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Daha sonra aynı yerde kazaya karışan araç sayısı 15’e çıktı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Bölge Trafik, Karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine güçlükle ulaşabildi.



Muavin hayatını kaybetti



Kazada şu ana kadar yapılan belirlemelere göre 28 AN 728 plakalı yolcu otobüsünün muavini olduğu belirlenen İsmail Gündoğdu otobüsün ön kısmında sıkışarak can verdi. Polisin tespitlerine göre kazada 36 kişi de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yol kapandı



TEM Otoyolu’nun İzmit ile Körfez ilçesi geçişi kaza nedeniyle saat 08.30’dan bu yana kapalı bulunuyor. Araçlar bu kesimde D-100’e yönlendiriliyor. Birçok araç da yolun açılmasını bekliyor.

Kocaeli Bölgesi’nde TEM Otoyolu’nun değişik noktalarında, ayrıca D-100 Karayolu ve İzmit- Yalova yolu olarak da bilinen E-130 Karayolu’nda da kar nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren 20’eye yakın hasarlı kaza meydana geldi.