T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TEM'de zincirleme kaza: En az 1 ölü, 20 yaralı

Büyükçekmece Karasu Viyadüğü üzerinde sis ve buzlanma sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 50'nin üzerinde araç birbirine girdi.

03 Aralık 2011 02:00

T24 - TEM Otoyolu Büyükçekmece köprüsünde sabah saat 07.00 sıralarında yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 134 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan sürücüleri kurtarmak için seferber oldu. Araçların saat 11.30 sıralarında kaldırılmasının ardından otoyol tekrar trafiğe açıldı.



TEM Otoyolu Karaağaç mevkisindeki Karasu Viyadüğü üzerinde 134  aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, çevredeki  çeşitli hastanelere kaldırılan çok sayıda yaralı da tedavi altına alındı.


TEM Otoyolu Büyükçekmece köprüsünde sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara ve Edirne istikametinde kapanan yol trafiğe tekrar açıldı.  


Kazada, 09 HH 998 plakalı otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Gürcan  Duğru'nun (42) cesedi, gerekli incelemelerin ardından Büyükçekmece Devlet  Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazada yaralananlar Esenyurt Devlet, Avcılar Özel Anadolu, Çatalca Devlet ve Silivri Devlet  hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Sağlık ekiplerince olay yerinde, ayakta tedavi edilen bazı kaza  mağdurları ise araçlarından özel eşyalarını aldıktan sonra şehir merkezine yaya  olarak yürüdü.


Bu arada, trafik polisleri de sağlık durumu iyi olan sürücülerin  araçlarının başına geçmesi için anonslar yaptı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin, kazaya  karışarak hareket kabiliyetini yitiren araçları çekmesi, hareket edebilen  araçların da sürücülerince yoldan kaldırılması sonrasında yol temizlenerek  yeniden ulaşıma açıldı.


Bu arada, kaza sırasında araçlardan birinde bulunan ve korkudan titreyen  bir köpek de sahibi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bazı araç  sahiplerinin de kazaya karışan araçlarıyla fotoğraf çektirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24