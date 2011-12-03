TEM'de zincirleme kaza: En az 1 ölü, 20 yaralı

T24 - TEM Otoyolu Büyükçekmece köprüsünde sabah saat 07.00 sıralarında yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 134 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda sıkışan sürücüleri kurtarmak için seferber oldu. Araçların saat 11.30 sıralarında kaldırılmasının ardından otoyol tekrar trafiğe açıldı.





TEM Otoyolu Karaağaç mevkisindeki Karasu Viyadüğü üzerinde 134 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan çok sayıda yaralı da tedavi altına alındı.



TEM Otoyolu Büyükçekmece köprüsünde sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara ve Edirne istikametinde kapanan yol trafiğe tekrar açıldı.



Kazada, 09 HH 998 plakalı otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Gürcan Duğru'nun (42) cesedi, gerekli incelemelerin ardından Büyükçekmece Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazada yaralananlar Esenyurt Devlet, Avcılar Özel Anadolu, Çatalca Devlet ve Silivri Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Sağlık ekiplerince olay yerinde, ayakta tedavi edilen bazı kaza mağdurları ise araçlarından özel eşyalarını aldıktan sonra şehir merkezine yaya olarak yürüdü.



Bu arada, trafik polisleri de sağlık durumu iyi olan sürücülerin araçlarının başına geçmesi için anonslar yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin, kazaya karışarak hareket kabiliyetini yitiren araçları çekmesi, hareket edebilen araçların da sürücülerince yoldan kaldırılması sonrasında yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.



Bu arada, kaza sırasında araçlardan birinde bulunan ve korkudan titreyen bir köpek de sahibi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bazı araç sahiplerinin de kazaya karışan araçlarıyla fotoğraf çektirdi.

