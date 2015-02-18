TEM'de zincirleme kaza; 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Sakarya TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Meydana gelen trafik kazaları ve yolda kalan araçlar dolayısıyla yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Dün gece şiddetini arttıran yoğun kar nedeniyle TEM'de trafik kilitlendi. İlerleyen saatlerde Adapazarı gişeleri Arfiye geçişinde İstanbul yönüne doğru 1 kilometrelik alanda 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Karın neden olduğu, yolcu otobüsleri TIR ve otomobillerin karıştığı kazada zincirleme kazalara yaklaşık 15 araç karıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'i öldü, 10'unun tedavisi sürüyor.

Kazaya müdahale etmek isteyen 112 ve itfaiye ekipleri de, bu bölgede 25 santimetre kalınlığa ulaşan kar nederniyle kaza yerine gidip- gelmekte güçlük çekti. halen TEM Otoyolu çift yönlü olarak ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kazalar ve yolda kalan araçlar nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Araçlar, trafik ekiplerince D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Ulaşımda aksamalar

İstanbul ve Bursa'yı İzmir'e bağlayan Balıkesir çevre yolunda etkisini sürdüren kar yağışı ve zeminin buzla kaplanması nedeniyle de bazı araçların kayarak yolun bir bölümünü kapatması, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Dün gece saatlerinden itibaren devam eden kuvvetli kar yağışı ve fırtına, Balıkesir merkez ile bazı ilçelerinde etkili oluyor.

Balıkesir'i İstanbul (Bursa), İzmir, Kütahya ve Edremit Körfezi'ne bağlayan karayollarında, devam eden yağış ve zeminin buzla kaplanması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tırların kayması, maddi hasarlı trafik kazaları gibi nedenlerle bazı noktalarda tıkanan ulaşım, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolun bir bölümünü kapatan tır ve kamyonlar yüzünden araçlar, karayollarında buz üzerinde manevralar yaparak ilerliyor.

Trafik polisleri, İstanbul ve İzmir yönüne gidecek tırları Balıkesir çıkışında bekletirken, zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların da geçişine izin vermiyor. Zaman zaman kısa süreli kapanan yollar, sürücülerin ve polislerin çabalarıyla açılıyor.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü yetkilileri, İzmir-İstanbul güzergahını kullanacakları acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyararak, rüzgarın ve kar yağışının şiddetli olduğu noktalarda görüş mesafesinin düştüğünü, bu durumun trafiği riskli hale getirdiğini söyledi.