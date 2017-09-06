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TEM'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'da, TEM yolunda 3 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

06 Eylül 2017 17:37

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'da, TEM yolunda 3 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada 3\'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında TEM\'in Bolu kesiminde Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 41 yaşındaki Vedat Usta yönetimindeki 34 UV 3777 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 48 yaşındaki Sevinç Çağlayan yönetimindeki 06 GA 5442 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarpıp savrularak bariyerlere çarparken, arkadan gelen Alper Tekten\'in kullandığı 34 HMV 62 plakalı otomobil de ona çarptı.
Kazada sürücü Vedat Usta, aynı araçta bulunan 40 yaşındaki Zeynep, 17 yaşındaki Zehra, 3 yaşındaki Meryem, 11 yaşındaki Ayşe Fatma ve 9 yaşındaki Hayrunisa Usta ile diğer aracın sürücüsü Sevinç Çağlayan yaralandı. Hafif yaralı olan Vedat Usta, ağlayan küçük kızı Meryem Usta\'yı kucağında ambulansa taşıdı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle TEM\'in İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Bu sırada yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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