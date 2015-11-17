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Yaşam

TEM'de zincirleme kaza; 6 yaralı

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı

17 Kasım 2015 09:15

TEM Otoyolu Seyrantepe yol ayrımında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Tem Otoyolu Seyrantepe yol ayrımında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saat 06.00 sıralarında Edirne istikametinde seyir halinde olan 18 AP 991 plakalı kamyonete aynı istikamette ilerlemekte olan bir başka kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen kamyonet ters şeride fırladı. Bariyerleri aşarak ters şeride fırlayan kamyonet Ankara istikametinde seyir halinde olan bir kamyonet ve İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kazada 2 kamyonet sürücüsü olduğu yerde sıkışırken yaralanan 4 vatandaş vatandaşların yardımıyla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları içerisinde sıkışan sürücüleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücüler çevredeki hastanelere sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralanırken şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kazaya karışan araçlar kaldırılırken ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

TEM otoyolu Seyrantepe Mevkii, Ankara istikametinde 3 kamyon ve bir İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

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