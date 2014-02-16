TEM'de zincirleme kaza: 3 ölü, 26 yaralı

Bolu Dağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, TEM'in Bolu Dağı tünel çıkışında meydana geldi. Sis ve aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 06 DU 4284 otomobil ile 34 HS 6281 plakalı otobüs ve 27 R 4905 plakalı otobüs çarpıştı. Karayolları görevlileri kazanın olduğu bölgeye dubalar koyarken kaza yapan araçlardan yola motorin dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda 84 A 39110 İran plakalı TIR, 63 L 0362 plakalı TIR, 14 DG 101 plakalı kamyon, 78 BD 626 plakalı otobüs, 61 SE 567 plakalı kamyonet ve 37 SN 816 kamyonet de aynı yerde çarpıştı. 9 aracın çarpıştığı kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Zincirleme kazanan bildirilmesi üzerine Bolu ve Düzce'de bulunan 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçlarda bulunan yaralıları Bolu ve Düzce'de bulunan hastanelere kaldırdı. Kazada Ganime Okumuş ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM'in Bolu Dağı İstanbul yönü ulaşıma kapandı. İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler TEM'in Abant gişelerinden D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. Yoldan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ederken, kaza yapan otobüslerden yaralanmadan kurtulanların gidecekleri yere götürülmesi için otobüsler istendi.