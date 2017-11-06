TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da TEM Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DG 0759 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjü ve bariyerleri aşıp karşı şeride geçti, 51 yaşındaki Yıldırım Kamber yönetimindeki 81 KJ 524 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen 54 YE 368, 34 VS 5278 ve 78 AS 516 plakalı otomobiller de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, polis, karayolları ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Yıldırım Kamber\'in öldüğü belirlendi. Yaralanan Arif Bayrak, Yüksel Akçay, Harife Gün, Yüksel Ertatlı, Müslüme Ertatlı, Mümtaz Uncu ve Nezla Uncu ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan Yıldırım Kamber’in cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu’nun İstanbul yönü, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

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