TEM'de zincirleme kaza

T24 - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM'de meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.



TEM Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Erdal Karayel'in kullandığı kimyevi madde yüklü tanker, Tavşancıl mevkisindeki viyadük üzerinde kontrolden çıktı.



Yaklaşık 25 metre yükseklikten D-100 karayoluna düşen tanker, Levent Tuncel'inz kullandığı seyir halindeki öğrenci servisine çarptı. Bu sırada Vahap Demirkol yönetimindeki otomobil de öğrenci servisine çarptı



Kazada, ilk belirlemelere göre, sürücüler Karayel, Tuncel ve Demirkol'un yanı sıra, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.



Yolun İstanbul İstikametinde de aynı anda kaza meydana gelince TEM'in iki yönü de ulaşıma kapandı.





