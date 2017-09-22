TEM'de yolcu otobüsü alev aldı

TEM Otoyolu’nda Hadımköy mevkiinde bir yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

TEM Otoyolu, Büyükçekmece, Hadımköy mevkiinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 07.30 sıralarında İstanbul istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sağa çekerek aracından indi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken TEM'de trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün yanması sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.