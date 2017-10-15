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TEM'de yol kenarına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-  DÜZCE’den geçen TEM'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

15 Ekim 2017 18:49

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-  DÜZCE’den geçen TEM\'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah TEM\'deki Gümüşova Rampaları Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara yönüne giden 62 yaşındaki Mehmet Cürebal yönetimindeki 34 RZ 7438 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan eşi 56 yaşındaki Asuman Cürebal araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahale ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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