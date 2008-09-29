TEM'de yoğun trafik

Düzce'de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun İstanbul-Ankara istikametinden son 12 saat içinde 78 bin aracın geçiş yaptığı bildirildi.



AA muhabirinin, Düzce Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Ankara güzergâhında yaşanan araç trafiği yoğunluğu arttı.



Yetkililer, son 12 saat içinde İstanbul'dan Ankara istikametine giden 78 bin aracın TEM otoyolu ve D-100 karayolundan geçiş yaptığını kaydederek, otoban gişelerinde yoğunluk yaşandığına dikkati çekti.



Trafik ekipleri ise söz konusu güzergâhta zaman zaman kazalar meydana geldiğini hatırlatarak, sürücüleri yavaş gitmeleri ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

