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TEM'DE YARIŞIRKEN KAZAYA NEDEN OLAN TRAFİK MAGANDALARI YAKALANDI

  - O anlar kamerada Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) TEM, Otoyolu Hasdal kavşağı mevkiinde yarış yaparken kazaya neden olan iki trafik magandası polis tarafından yakalandı

26 Nisan 2018 17:42

 

- O anlar kamerada

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
TEM, Otoyolu Hasdal kavşağı mevkiinde yarış yaparken kazaya neden olan iki trafik magandası polis tarafından yakalandı. Şüphelilere tehlikeli araç kullanmak suçundan 235 lira para cezası kesilip ehliyetlerine el konuldu.

KAZA ANI KAMERADA
TEM Otoyolunda 21 Nisan gecesi meydana gelen olayda yarış yapan iki otomobilden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince Bekir N.\'ye ait otomobile çarparak kazaya neden oldu. Şüpheliler kazanın ardından hız kesmeden kaçtı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlattı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler görüntüleri inceleyerek TEM Otoyolunda yarış yapan iki sürücünün kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Hasan K. ve Ahmet K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe\'de bulunan Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen iki kişiye trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 235\'er lira para cezası kesildi ve ehliyetlerine el konuldu. Şüpheliler daha sonra adli işlemlerin yapılması için polis merkezine teslim edildi. Şüphelilerin psikoteknik testten geçtikten sonra   ehliyetlerini geri alabilecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü:
-CEP TELEFONU
-Maakas atarak gitmeleri
-Kaza anı
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Detaylar
 

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