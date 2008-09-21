TEM'de yağmurla gelen facia!

Yurdu etkisi altına alan şiddetli yağmur TEM Otoyolu'nda kazalara neden oldu. TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde 25 araç birbirine girdi. Kazada, 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.



Adapazarı'nda meydana gelen kazada ise 17 ton LNG olan tankere, karşı yönden gelen bir TIR çarptı. Tankerdeki gaza sızıntısı nedeniyle Ankara-İstanbul Tem Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Böylece yağmur sonucu meydana gelen iki kazada 27 araç birbirine girdi, 3 kişi öldü, 27 kişi ise yaralandı.



Bolu'da, Tem Otoyolu Bolu Dağı geçişinde 25 aracın birbirine girmesi sonucu 3 kişi ölürken, 25 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi.



Kaza dün saat 22.00 sıralarında, Tem Otoyolu Bolu Dağı geçişi 2'nci viyadük üzerinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 EV 8949 plakalı kamyon bariyerlere çarptı. Arkadan gelmekte olan 34 TY 1573 plakalı otomobil ile 54 HN 861 plakalı otomobil kamyona, 34 DY 6716 plakalı kamyon ise önündeki iki otomobile çarptı. Kazanın ardından araçlar ardı ardına birbirine çarptı. 25 aracının birbirine girdiği kaza sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.



TEM 4 saat trafiğe kapatıldı



Ankara-İstanbul Tem Otoyolu’nun Adapazarı Hendek İlçesi yakınlarında iki TIR´ın çarpışması sonucu otoyol çift yönlü olarak kapatıldı.

Kazaya karışan LNG yüklü TIR’daki sızıntı nedeniyle yolun kapatıldığı bildirildi. Kazadan 4 saat sonra yol ulaşıma açıldı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Ankara-İstanbul Tem Otoyolu’nun Adapazarı Hendek İlçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan LNG yüklü TIR´a, aşırı yağış ve dikkatsizlik sonucu arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Kazada TIR şoförü yaralanırken, kaza sonrası LNG yüklü TIR´da sızıntı olması nedeniyle TEM otoyolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.



Polis ekiplerinin yolun kapanması nedeniyle araçları Akyazı sapağından D-100 Karayolu´na yönlendirdiği bildirildi. Kazadan 4 saat sonra yol ulaşıma açıldı

Olay yerine ulaşan trafik ekipleri, Bolu ve Düzce'den itfaiye ve 112 Acil ekiplerini olay yerine çağırdı. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Kazada kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaşamını kaybederken, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bolu ve Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı.



Tem Otoyolu Bolu Dağı geçişinde 25 aracın karıştığı zincirleme kazada ölenleri, 34 yaşındaki Şehime Ceylan, 9 yaşındaki oğlu Gazi ve kamyon sürücüsü 36 yaşındaki Bülent Bayçöl olduğu belirlendi.

