-TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu BOLU (A.A) - 03.09.2011 - TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde, Ankara-İstanbul yönündeki araç yoğunluğu ve meydana gelen trafik kazaları uzun kuyruklar oluştu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkanlar tatilciler, dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte TEM otoyolunun Ankara-İstanbul yönünde trafik yoğunluğu arttı. TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönünde ise trafik normal olarak seyrediyor. Ankara-İstanbul yönünde sürücülerin aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takip nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalar otoyolda uzun araç kuyruklarına neden oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, otoyolun Ankara-İstanbul yönünde aşırı yoğunluk yaşandığını ve sabah saatlerinden itibaren artacağını kaydederek, sürücülerin, yakın takip, aşırı hız, hatalı sollama yapmamaları, araçlarına aşırı yük almamaları, yorgun, uykusuz, uzun süreli araç kullanmamaları, trafik kurallarına, işaretlerine ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.