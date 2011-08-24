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TEM'de trafik kazası: 3 ölü DÜZCE (A.A)

24 Ağustos 2011 03:14

-TEM'de trafik kazası: 3 ölü DÜZCE (A.A) - 23.08.2011 - Düzce TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Özkan Gürler yönetimindeki 67 LC 175 plakalı otomobil, Düzce TEM otoyolu Doğanlı mevkisinde devrilerek sürüklenmeye başladı. Bu sırada ayna yönde seyreden Caner Çetin (21) yönetimindeki 34 PB 712 plakalı otomobil, Gürler'in kullandığı araca arkadan çarptı. İki otomobil, yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlandı.  Kazada, Özkan Gürler'in kullandığı otomobilde bulunan Eslen Diyar Gürler (65) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Eslen Diyar Gürler, olay yerinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, sürücüler Özkan Gürler ve Caner Çetin ile araçlarda bulunan Aziz Gündoğdu (51), Fevzi Gümüş, Nevzat Kılıç ve Öykü Derya Sevindik (26) yaralandı.   Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Özel Hayri Sivrikaya Hastanesine kaldırıldı. Özel Hayri Sivrikaya Hastanesinde tedavi altına alınan Nevzat Kılıç ve Fevzi Gümüş yaşamlarını yitirdi. Bu arada, Düzce İl Emniyet Müdürü Ali Gezer, olay yerinde incelemelerde bulundu. 

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