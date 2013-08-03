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Yaşam

TEM'de TIR yangını

TEM Otoyolu Çamlıca gişeler istikameti Dudullu sapağında park halindeki TIR alev alev yandı. Patlamalarında meydana geldiği yangın trafiği etkiledi

03 Ağustos 2013 20:44

 

İstanbul TEM Otoyolu Dudullu kavşağında alev alev yanan TIR, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin müdahalesi sırasında TIR'da büyük bir patlama meydana geldi. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre; TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı'nda seyir halindeki bir TIR'da saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede TIR'ın kasa bölümüne sıçradı.

Araç bir anda alev topuna döndü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, yol da trafiğe kapatıldı.

Bu arada, yangını söndürme çalışmaları sırasında TIR'da büyük bir patlama meydana geldi.

Azerbaycan'a plastik ham madde taşıdığını söyleyen TIR sürücüsü Siyami Kürek, "Yolda giderken araç stop etti. Mazotla ilgili sorun olduğunu düşündüm. Kontağı açıp kapadığımda TIR'ın sağ tarafından dumanlar yükselmeye başladı. En azından çekiciyi kurtarmaya çalıştım ama onu da kurtaramadım. Çok büyük bir şok yaşadım" diyerek olayı anlattı.

Yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

 

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