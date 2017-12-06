TEM’de TIR kazası: 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, TEM Otoyolu’nda, önündeki TIR’a çarpan başka bir TIR’ın şoförü 46 yaşındaki Mehmet Salih Seyitoğlu yaralandı. Kaza nedeniyle TEM\'in Ankara yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Hafif karlı havada, Ankara yönüne giden Mehmet Salih Seyitoğlu yönetimindeki 33 AET 86 plakalı demir yüklü TIR, önündeki Abdulsamet Ereoğlu yönetimindeki BV JG 71 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, TIR şoförlerinden Mehmet Salih Seyitoğlu yaralandı. Hurdaya dönen TIR içerisinde sıkışan Seyitoğlu, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Seyitoğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, TEM’in Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.
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