TEM'de TIR devrildi, trafik çileye döndü

TEM Otoyolu Okmeydanı mevkiinde bir TIR'ın devrilmesi nedeniyle Edirne istikametine ulaşım uzun süre sağlanamadı.



TEM Otoyolu Okmeydanı mevkiinde bir TIR'ın devrilmesi nedeniyle Edirne istikametine ulaşım uzun süre sağlanamadı. TEM'de üç şerit kapandı.. Öte yandan Anadolu Yakası'nda da Küçükyalı mevkiinde bir TIR kazası olduğu bilgisi verildi. Kaza nedeniyle kapanan TEM otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı.



Kurtarma çalışması yaklaşık 3 saat sürdü



Gaziantep'ten yüklediği konfeksiyon malzemesi ile İstanbul'a gelen Mehmet Emin Keleş (47) yönetimindeki 42 LF 602 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine TEM otoyolu Hasdal mevkiinde devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralı şekilde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Yol Bakım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edilirken tır, çarpmanın etkisi ile bariyerlere sıkıştı. Kaza yapan tır 4 vinçin çalışması ile yaklaşık 3 saat sonra sıkıştığı yerden kurtarılabildi. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Edirne İstikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Gelen araçlar Okmeydanı sapağından Hasdal ve Kağıthane'ye yönlendirildi. Yolun kapatılması nedeni ile kilometrelerce kuyruk oluştu.



