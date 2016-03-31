TEM’de ters yönde giden sürücü barikatla durduruldu

Bolu’da, polisin ’dur’ ihtarına uymayan ve TEM’de bir süre ters yönde giderek sürücülere büyük korku yaşatan otomobildeki 2 kişi, TIR ve diğer araçlarla barikat kurularak yakalandı. Sürücü 29 yaşındaki Ahmet Tekin, ifadesinde ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Bir polis, "Otoyolda ters yönde gidiyorsun, kurşun sıksak ne yapacaksın?" diye tepki göstermesi üzerine Tekin, "Gerede’de mahkemem vardı. Mahkemeden çıktık. Döveceksiniz sandım ne bileyim ağabey öyle kaçtım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Gerede’den İstanbul yönüne giden 34 ZF 2765 plakalı otomobilin sürücüsü, D-100 Karayolu Yeniçağa mevkiindeki kontrol noktasında polisin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polislerin peşinden gittiği otomobil, yaklaşık 20 kilometre sonra Çaydurt Gişeleri’nden TEM’e girdi. İstanbul yönünde hızla ilerleyen otomobil, peşindeki polisleri atlatmak için otoyoldaki acil geçiş noktasından Ankara şeridine geçip İstanbul’a doğru ters yönde ilerlemeye devam etti.

Yaklaşık 10 kilometre TEM’de orta şeritte ters yönde giderek sürücülere büyük korku yaşatan otomobil sürücüsü, daha sonra bir sonraki acil geçiş noktasından tekrar İstanbul yönüne geçti. TEM’de kaçmaya devam eden sürücü, Paşaköy mevkiinde durdurulan TIR ve diğer araçlarla barikat kuran, uzun namlulu silahlarla önlem alan polisler tarafından yakalandı.

"Döveceksiniz sandım"

Sürücü Ahmet Tekin ve yanındaki arkadaşı 21 yaşındaki Serhat Ağraç, araçtan indirilip elleri kelepçelenerek ekip aracına bindirildi. Ahmet Tekin, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Bir polis, "Otoyolda ters yönde gidiyorsun, kurşun sıksak ne yapacaksın?" diye tepki gösterirken, bir polisin de "Öleceksin, niye ters yönde gidiyorsun?" demesi üzerine Ahmet Tekin, "Gerede’de mahkemem vardı. Mahkemeden çıktık. Döveceksiniz sandım ne bileyim ağabey öyle kaçtım" dedi.

Otomobili İstanbul’dan kiraladıkları tespit edilen Tekin ve Ağraç, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Otomobil de arama yapılmak üzere Emniyet’e götürülürken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.