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Yaşam

TEM'de panelvan TIR'la çarpıştı; 5 ölü

Beyköy mevkiside sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şevket Kınacı yönetimindeki TIR’la çarpıştı

24 Eylül 2013 11:59

TEM otoyolunun Düzce Beyköy mevkisinde panelvanın TIR'la çarpışması sonucu 5 kişi öldü.

İstanbul istikametine giden Hamit Çam idaresindeki panelvan, çalışma nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Beyköy mevkiside sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şevket Kınacı yönetimindeki TIR’la çarpıştı.

Kazada panelvan sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mustafa, Harun, Zamir ve Mehmet Çam hayatını kaybetti, TIR sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Cesetler, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Tır sürücüsü, ifadesinin alınması için jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

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