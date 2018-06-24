TEM'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) ESENLER Tekstilkent mevkii TEM otoyolu Edirne istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Yılmaz Demir yönetimindeki 34 JEJ 50 plakalı otomobil çarptı. TEM otoyolu Tekstilkent sapağında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre uzağa fırlayan kişi, hayatını kaybetti. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis sürücü Demir\'i gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Çalışmaların ardından üzerinden çıkmayan bir erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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