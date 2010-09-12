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Yaşam

TEM'de otobüs ile tanker çarpıştu: 10 ölü 8 yaralı

İkitelli ile Altınşehir arasındaki TEM yan yolda saat 16.45'de bir yakıt tankeri bir yolcu minibüsü ile çarpıştı.

12 Eylül 2010 03:00

T24 - İkitelli ile Altınşehir arasındaki TEM yan yolda saat 16.45'de bir yakıt tankeri bir yolcu minibüsü ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.


İkitelli'de feci kaza


Ölü ve yaralılar çevreye yayıldı. Kazanın haber alınması üzerine olay yerine hemen çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.


Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaneler ile Bakırköy, Haseki, Vakıf Gureba eğitim ve araştırma hastaneleri ile İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.


Ölü sayısının artmasınden endişe ediliyor. Kazada Şirinevler ile Başakşehir hattında yolcu taşıyan minibüs kullanılmayacak şekilde parçalandı, tankerin ön kısmı da büyük hasar gördü.


İddiaya göre kazaya minübüs sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi yol açtı. Tanker sürüsünün kendisine yeşil ışık yandığında yaptığı dönüş sırasında meydana gelen kazayı duyan minibüsteki yolcu yakınları olay yerine geldi. Yolcuların yakınları ile kazayı görerek yardıma koşanlar yerde yatan cesetler ile yaralıları görünce gözyaşlarını tutamadılar.

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