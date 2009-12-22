TEM'de meydana gelen kaza trafiği kilitledi

Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü üzerinde meydana geldi.



Edirne yönüne gitmekte olan ticari aracın ani şerit değiştirmesi nedeniyle kaynaklandığı öne sürülen kazada 2 TIR, bir kamyon ve 2 otomobil birbirine girdi.

Zincirleme kaza nedeniyle TEM savaş alanına döndü. Önündeki TIR'a çarpınca hurda yığını haline gelen kamyonda sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için sağlık ve itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü ve yanındaki kişi güçlükle kamyondan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

TEM'i savaş alanına çeviren kaza nedeniyle trafikte aksama meydana geldi. Kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya neden olduğu öne sürülen ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

