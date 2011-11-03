TEM'de lastik yakıp 7 araca kaza yaptırdılar

T24

TEM'in Sakarya Köprüsü Viyadüğü geçişinde bugün saat 10.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan lastikten çıkan dumanlar görüş uzaklığını sıfıra düşürdü. Ankara yönüne giden Sebahattin Şeker yönetimindeki 34 HGK 48 plakalı hafif ticari aracını burada park ederek diğer sürücüleri uyarmak istedi. Ancak onu geç farkeden Kamil Bilgin, yönetimindeki 58 ZA 243 plakalı otomobil bu araca arkadan çarptı.Aynı yönden gelen Ahmet İlhan Düzgün yönetimindeki 54 TA 383, Ahmet Kurtuluş Cüceoğlu yönetimindeki 06 DF 7050 plakalı, Ömer Kurt yönetimindeki 34 YM 654 plakalı, Ali İhsan Haykır yönetimindeki 34 FE 7532 plakalı otomobil ile Zülfühan Hançer yönetimindeki 34 VK 1666 yönetimindeki cip de kaza yapan araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, araç sürücülerinden Kamil ve eşi Elif Bilgin yaralandı. Yaralılar, sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Toyota İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle, TEM'in Ankara yönü yaklaşık yarım saat süreyle trafiğe kapatıldı.Polis ekipleri, kazaya neden olan lastikleri lakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.