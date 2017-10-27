T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM'de kaza bariyerleri parçaladı, EDS direğini yıktı: 1 ağır yaralı

  Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii'nde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı

27 Ekim 2017 13:55

 

Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii\'nde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Tekstilkent mevkiinde meydana geldi. Günay Akkoca minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalında ilerleri. Minibüs Elektronik Denetleme Sistemis (EDS) direğine de çarptı. Direği de deviren minibüs güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü minibüstün çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılınca trafik sıkışıklığı yaşandı. Olay yerine gelen ekipler devrilen EDS direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


(FOTOĞRAF) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİLGİLİİSTANBUL DHATEM Otoyolu Bağcılar MevkiiKazaTEM Otoyolu EdirneTekstilkentGünay AkkocaMinibüs Elektronik Denetleme Sistemis EDSDireğiKazayıOlayEDSKazaylaFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24