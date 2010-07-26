TEM'de kaza: 9 ölü

T24- Adapazarı TEM Otoyolu'nda minibüs, önünde seyreden buğday yüklü TIR'a çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, üçü çocuk 9 kişi öldü, ikisi ağır 4 kişi ise yaralandı.





Kaza, bugün saaat 03.00 sıralarında TEM Adapazarı Alancuma TIR Parkı yakınlarında meydana geldi. Ziyarete gittikleri memleketleri Sivas'tan İstanbul'a dönmek için yola çıkan iki ailenin içinde bulunduğu Mustafa Arslan yönetimindeki minibüs, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği minibüs, aynı yöne seyreden Mahmut Keskin yönetimindeki buğday yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.



Kazada, hayatını kaybeden 9 kişinin sürücü Mustafa Aslan, Elif Aslan (25), Ali Osman Aslan (2), İrem Aslan (7), Zeynep Derdiyok, Hasan Hüseyin Aslan (9), Şerife Berra Aslan (1), Emine Irmak (15) ve Emirhan Irmak (9) olduğu açıklandı.



Yaralılar, kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Travmatoloji ve İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.