T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TEM'de kaza: 9 ölü

Adapazarı TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

26 Temmuz 2010 03:00

T24- Adapazarı TEM Otoyolu'nda minibüs, önünde seyreden buğday yüklü TIR'a çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, üçü çocuk 9 kişi öldü, ikisi ağır 4 kişi ise yaralandı.
 

Kaza, bugün saaat 03.00 sıralarında TEM Adapazarı Alancuma TIR Parkı yakınlarında meydana geldi. Ziyarete gittikleri memleketleri Sivas'tan İstanbul'a dönmek için yola çıkan iki ailenin içinde bulunduğu Mustafa Arslan yönetimindeki minibüs, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği minibüs, aynı yöne seyreden Mahmut Keskin yönetimindeki buğday yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.


Kazada, hayatını kaybeden 9 kişinin sürücü Mustafa Aslan, Elif Aslan (25), Ali Osman Aslan (2), İrem Aslan (7), Zeynep Derdiyok, Hasan Hüseyin Aslan (9), Şerife Berra Aslan (1), Emine Irmak (15) ve Emirhan Irmak (9) olduğu açıklandı.  


Yaralılar, kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Travmatoloji ve İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24