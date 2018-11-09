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TEM'DE KAZA: 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ 1 YARALI

Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA Kâğıthane TEM Otoyolu'nda 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı

09 Kasım 2018 02:43

Mustafa AKIN / İSTANBUL DHA
Kâğıthane TEM Otoyolu\'nda 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kâğıthane TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VR 6372 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 NHE 55 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle önünde seyreden Ramazan Genç\'in kullandığı 34 BIL 847 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yan dönerek bariyerlere çarptı. Hafif ticari aracın adı öğrenilemeyen sürücüsü kazada hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Polis ekipleri
-Kaza yapan Ramazan Genç ile röp.
-Araçların çekiciye konularak götürülmesi
-Detaylar

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