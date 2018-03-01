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TEM'de kaza: 1 kişi ağır yaralandı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları temizlik işçisine tutuklu ve mahkum nakil aracı çarptı

01 Mart 2018 19:39

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii\'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları temizlik işçisine tutuklu ve mahkum nakil aracı çarptı. Kazada ağır yaralanan Yılmaz İmamlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.40 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii\'nde meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 ZYU 63 plakalı tutuklu ve mahkum nakil aracı, grup olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları temizlik işçilerinden birine çarptı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 50 yaşlarındaki temizlik işçisi Yılmaz İmamlı\'yı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İmamlı\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
Öte yandan, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(FOTOĞRAF)

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