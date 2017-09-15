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TEM'de kamyon 15 metreden düştü: 1 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Kocaeli), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde çatı malzemeleri yüklü kamyon, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 15 metreden düştü

15 Eylül 2017 15:07

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Kocaeli), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde çatı malzemeleri yüklü kamyon, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 15 metreden düştü. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, TEM yolu Kırkpınar Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 55 yaşındaki Erdal Aktoprak\'ın yönetimindeki 38 VF 018 plakalı çatı kaplama malzemesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan bariyerleri yıkarak yaklaşık 15 metreden düştü.
Kazada, kamyonda bulunan yüklerin kayması sonucu sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. Yaralı Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sapanca İtfaiye Grup Amirliği Kaza Kırım ekibi tarafından yaklaşık yarım saat süren uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. 
Sürücü Aktoprak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Dağılan çatı malzemelerini kaldırma çalışmaları sürerken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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