TEM'de esrarengiz el bombası

Sakarya TEM otoyolu Akyazı Vakıf Köprüsü mevkiinde yolda temizlik yapan karayolları isçileri yol kenarında poşet içerisinde el bombası, uçak savar mermisi ve ağır makineli tüfek mermisi ile çok sayıda kalaşnikof mermisi buldular.



El bombası ve mühimmatının terör örgütünün kullandığı mühimmat olduğu belirtildi.



Alınan bilgilere göre bugün saat 16.30 sıralarında Karayolları 17'nci Şube Müdürlüğüne bağlı Karayolları ekipleri TEM kenarında temizlik yaptıkları sırada poşet buldular. Poşeti açtıklarında ise içerisinde bir tanetaarruz tipi el bombası , 1 tane uçak savar mermisi, l adet Bixi tabir edilen ağır makineli tüfek mermisi ile kalaşnikof tüfek mermileri görünce hemen jandarmaya haber verdiler.



Olay yerine gelen Akyazı Jandarması ekipleri çevrede önlem aldıktan sonra el bombasın imha edildi. Karayolları isçileri poşet içerisindeki mühimmatı görünce korktuklarını söyleyerek “Elimizi sürmeden hemen haber verdik” dediler. Ele geçirilen mühimmatın terör örgütü PKK’nın kullandığı mühimmattan olduğu belirtildi.





