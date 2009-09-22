TEM'de dönüş yoğunluğu

BAYRAM tatilini memleketlerinde geçirerek evlerine dönenler, TEM'in Bolu ve Düzce kesimlerinde araç yoğunluğuna neden oldu. İstanbul yönüne doğru araç yoğunluğu görülürken trafik akışında sorun olmadı.

TEM'de, arefe günü Ankara yönüne doğru görülen yoğunluk bayramın son günü tersine döndü. Bayram tatilini memleketlerinde geçirerek dönüşe geçenler TEM’in Bolu ve Düzce kesimlerinde araç yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanırken, trafiğin akışında sorun olmadı. Yollarda konvoy olmadan araçlar yollarına devam etti. Ankara yönüne doğru araç yoğunluğu görülmedi. Trafik ekipleri güzergahlarda önlemlerini arttırarak kontrollerde bulundu.

