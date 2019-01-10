T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM'de deterjan yüklü tanker devrildi

İSA ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)(DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda deterjan tozu taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi

10 Ocak 2019 13:47

İSA ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)(DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu\'nda deterjan tozu taşıyan tanker kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza, sabah 08:30 sıralarında Tem Otoyolu Kırkpınar mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İbrahim Çakır idaresindeki 06 HCM 13 plakalı deterjan tozu taşıyan tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yara almazken yolun iki şeridi ulaşıma kapandı. Kaza sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Trafik emniyet şeridinden verildi. Devrilen tanker, kaza yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılınca yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAKARYA SapancaTEM OtoyoluKazaTem Otoyolu KırkpınarHCMKazadaTrafikDevrilenPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24