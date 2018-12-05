TEM'de dehşet; Çekiçle öldürdü, kaçarken TIR'ın altında can verdi

Çağlar ÖZTÜRK- Malik GÖDELİNER- Onurcan BULAT/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Pozantı ilçesinde, TIR sürücüleri Behçet Birkaç (26) ve Halil Kocabaş (32), \'yol verme\' yüzünden kavga etti. Kavgada Kocabaş\'ı başına çekiçle vurarak, öldüren Birkaç, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR\'ın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, TEM yolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında \'yol verme\' yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, yol kenarına çektikleri araçlarından inerken tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Behçet Birkaç, kavga sırasında Halil Kocabaş\'ı başına çekiçle vurarak, öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan Birkaç\'a, D.K.\'nin kontrolünden çıkan 06 VVP 99 plakalı TIR çarptı. Birkaç, TIR\'ın altında kalarak, yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücüler, park halindeki TIR\'ların yanında 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş\'ın cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

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