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TEM'de cam yüklü TIR devrildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda cam yüklü TIR aydınlatma direğine çarptı

30 Nisan 2018 20:34

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, TEM yolunda cam yüklü TIR aydınlatma direğine çarptı. Yola dökülen camlar tuzla buz olurken, sürücü yaralandı.
Kaza öğleden sonra, TEM yolu Çilimli mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Beycan Gülle yönetimindeki 34 RD 6274 plakalı cam yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girerek aydınlatma direğine çarptı. TIR\'da yüklü olan camlar yola dökülerek tuzla buz oldu. TIR sürücüsü Beycan Gülle kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Gülle tedavi altına alındı. Karayolları ekipleri camları temizlemek için yolun İstanbul yönünün 2 şeridini bir süre trafiğe kapattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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