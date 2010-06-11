TEM'de Bolu Dağı Tüneli'nde yangın tatbikatı

T24 - TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli, tünel içerisinde yapılacak yangın ve duman tatbikatı nedeniyle ulaşıma kapatılacak.





Tem otoyolunun Bolu Dağı Tünelinin Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara yönü, tünel içerisinde yapılacak yangın ve duman tatbikatı nedeniyle 15 Haziran 2010 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ulaşıma kapatılacak. Trafiğe kapatılan kesimlere göre ulaşım, Abant ve Kaynaşlı Kavşaklarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminden verilecek.





Kara yolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli güzergahını kullanacak sürücülerden işaret ve işaretçilere uymasını istedi.

