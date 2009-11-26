TEM'de bayram yoğunluğu başladı

T24 - TEM otoyolunun Kocaeli ve Bolu kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç trafiğinde yoğunluk artmaya başladı.



Yoğunluğun akşam saatlerine doğru daha da artmasının beklendiği bildirildi.



Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin TEM otoyolunu kullanması, otoyolun Ankara yönü Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu, ancak bu yoğunluk trafik akışında şu ana kadar bir olumsuzluğa yol açmadı.



Yetkililer, TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde yoğunluğun akşam saatlerine doğru daha da artmasının beklendiğini, trafik akışında sorun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını belirtti.



Bu arada, İstanbul'dan Bursa, İzmir yönüne gidecek araçların Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar feribot iskelesinde yoğunluğa neden olmamaları amacıyla tedbir alındı.



İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Kocaeli ile Yalova arasındaki Eskihisar-Topçular hattına 2 feribot daha ilave etti. Böylece hatta 24 saat esasına göre çalıştırılan feribot sayısı 10'a çıktı.



Öte yandan, İzmit'te Bağçeşme, Kocaeli Asri ve Üçtepeler mezarlıkları bayram arifesinde kabir ziyaretinde bulunmak isteyenlerin akınına uğradı.