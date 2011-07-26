-TEM'DE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLIYOR KOCAELİ (A.A) - 26.07.2011 - TEM Otoyolu'nun Gebze Köprülü Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı'nın trafiğe kapatılacağı bildirildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda (04) TEM Otoyolunun Gebze Köprülü Kavşağı-İzmit (Doğu) Kavşağı arası kesiminde yol üstyapısının yenilenmesi için asfalt çalışmalarının 7 Haziran'da başladığı ve 15 Kasım'da bitirileceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Hafta içi günlerde saat 22.00'de yol trafiğe kapatılarak ertesi gün gün saat 07.00'de tekrar açılacak. Cumartesi günleri akşam saat 22.00'de trafiğe kapatılacak, Pazar sabahı saat 11.00' de tekrar açılacak. Pazar akşamı 00.00'de trafiğe kapatılarak, Pazartesi sabah yine 07.00'de açılacak şekilde düzenlenecektir. Çalışma yapılan yol kesimlerinde şeritler trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı D 100 Karayolundan veya karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. Gerekli emniyet tedbirleri alınarak, geçici trafik işaretlemeleri yapılacak olup, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.''