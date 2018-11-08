TEM'de arkasındaki aracın çarptığı otomobil takla attı (1)

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCIALR TEM Otoyolu\'nda bir aracın arkadan çarptığı otomobil takla attı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazaya neden oldukları iddia edilen kişiler ise araçlarını terk ederek olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MUL 29 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 BNV 749 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araç savrularak takla attı. Sürücü Aslan Bursalı ters dönen otomobilden kendi imanlarıyla şans eseri yara almadan kurtuldu. Arkadan çarparak kazaya neden olan kişiler, araçlarını olay yerinde terk ederek ortadan kayboldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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