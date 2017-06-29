TEM'de araç yangını

İstanbul'da TEM Basın Ekspres Yolu Güneşli mevkiinde bir otomobil alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle yolda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da Basın Ekspres Yolu Güneşli mevkiinde bir araçta bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen araç kısa sürede alev topuna döndü. Yangın nedeniyle yolda trafik durma noktasına geldi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yanan aracın söndürülmesinin ardından trafik yavaş yavaş normale döndü.