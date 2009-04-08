TEM'de aile faciası!

TEM otoyolunda motosikletle TIR çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan baba ile oğlu öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 34 P 3142 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde seyreden 27 YS 446 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklette bulunan Osman Oruç (52) ve oğlu olduğu öğrenilen Eyüp Oruç (30) hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelen polisler, TIR şoförünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sürdürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cesetler morga kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.