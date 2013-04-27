TEM'de 13 TIR birbirine girdi

TEM Otoyolu Kurtköy mevkii Ankara istikametinde 13'ü TIR, 14 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Otoyolunu savaş alanına çeviren kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, TEM Otoyolu'nda hatalı sollama yapan lüks marka bir otomobile çarpmamak için ani fren yapan TIR'a arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Bu sırada 11 TIR ve 1 otomobil daha zincirleme kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle otoyol savaş alanına döndü. 13'ü TIR 14 aracın birbirine girdiği kazada TIR şoförü Ali Özen araç içerisinde sıkışırken, Selçuk Avduk, Mehmet Şah ve ismi bilinmeyen bir kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri sıkışan şoförü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası araç içerisinden çıkardı.

4 yaralı ambulanslarla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Çamlıca Gişeleri'nden Kurtköy'e kadar trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik tek şeritten verilirken, kazaya karışan TIR'lardan birinde bulunan boya çevreye saçıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla otoyolda trafik normal seyrine döndü