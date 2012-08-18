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Yaşam

TEM'de 13 araç kaza yaptı, hırsız-polis kovalamacası yaşandı

Düzce TEM otoyolunda 13 aracın karıştığı zincirleme kaza ve bir jipi çalan şüphelinin polisle yaşanan kovalamacası nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

18 Ağustos 2012 18:40

Düzce TEM otoyolunda 13 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında bayram nedeniyle yoğun olan Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

TEM otoyolu Gümüşova mevkisinde 13 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.


TEM'de hırsız-polis kovalacaması


Bu arada Düzce'de emekli bir emniyet müdürünün jipini çalan şüpheli, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucunda, TEM otoyolunda ayağından vurularak yakalandı.

Gümüşova ilçesinde yaşayan emekli emniyet müdürü Yusuf Akın, arkadaşlarıyla sohbet ederken, aniden aracına binen bir kişinin aracını çaldığını fark etti.

Akın'ın durumu bildirmesi üzerine polis, yol güzergahlarını tutarak şüpheliyi yakalamaya çalıştı. D-100 karayolunun Hendek mevkisinde yolu tutan ekipleri gören şüpheli, araçla TEM otoyolu Ankara istikametine girerek kaçmaya devam etti.

Bayram nedeniyle yoğun olan Ankara şeridinde ilerleyen şüpheli, Düzce sınırında önlem alan ekiplerin ''Dur'' ihtarına uymayarak kaçmaya devam ederken yoldaki birçok araca çarptı. Kaynaşlı gişeleri girişinde trafiğin tamamen durması nedeniyle ilerleyemeyen sürücü, aracıyla bu kez de geri dönmek isterken bir motosiklet ve polis aracına çarptı.

Araçtan inen ekipler, ilerlemeye devam etmek isteyen şüpheliyi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli, araçtan indirilip kelepçelendikten sonra polis ekiplerinin nezaretinde olay yerine çağrılan ambulansa konularak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay TEM Otoyolunun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik, yaralının ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla normale döndü.

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