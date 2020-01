Tembin tayfunu 200'den fazla can aldı

Tropikal Tembin tayfunu Filipinler'de en az 230 kişinin ölümüne ve ağır maddi hasara neden oldu. Güneydeki Mindanao bölgesinde kaybolan 120 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, fırtınanın Filipinler'i terk ettikten sonra şiddetini arttırdığı bildirildi.

Batıya yönelerek Vietnam istikametinde yoluna devam eden şiddetli tayfunun hızı zaman zaman saatte 145 kilometreyi buldu. Can kayıplarına sel ve heyelana neden olan afet sırasında 72 bin Filipinli evini terk etmek zorunda kaldı.

Afet yardım kurumu sözcüsü, tahliye uyarılarına rağmen ölü sayısının yüksek olmasının uyarıların dikkat alınmamasından kaynaklandığını söyledi. Yardım çalışmalarına katılan Filipinler Kızıl Haçı'nın operasyon şefi Patrick Elliot, canını kurtarmak için kaçanların yanlarına hiçbir şey alamadıklarını açıkladı.

Vietnam'da tayfun önlemleri

Tembin tayfunu, bu akşam saatlerinde Vietnam kıyılarına ulaşacak. Ekipler, şu ana kadar 74 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 62 binden fazla balıkçı teknesine de denize açılmaması yönünde uyarı yapıldı.

Filipinler gibi Vietnam da sık sık kasırga ve tayfunların hedefi oluyor. Tembin bu yıl Vietnam'ı vulan 16. büyük fırtına olacak.

Geçen hafta Filipinleri etkisi altına alan Kai-Tek tayfunu da 54 can almıştı. Filipinler'de her yıl ortalama 20 kasırga meydana geliyor. 2016 yılındaki Haiyan kasırgasında 6 bin kişi can vermişti.

DW, dpa/AG, AÖ

© Deutsche Welle Türkçe