Tembel kedi Garfield geri döndü



T24 Kitap Kulübü



Filiz Özdem’den: Simay – Ninem Diş Perisi Oldu



Garfield bildiğimiz tembel, obur ve zeki Garfield olmaya devam ederken, bu yeni maceralarına yeni karakterler de eşlik ediyor. Garfield yine her zamanki gibi işleri önce karıştırıp sonra yoluna koymakta ne kadar usta olduğunu gösterirken en sevdiğimiz kedi olmaya da devam ediyor.Garfield’ın ilk dört macerası: Hırgür, Ava Giden Avlanır, Odie Hapiste, Kedi Avı adlarını taşıyor.Kedi AvıOdie HapisteHırgürAva Giden Avlanır31 sayfa, 4 TLYapı Kredi YayınlarıOkuyucuları Filiz Özdem'in “Kitap Kurtları İçin” dizisinin beşinci kitabını beklerken, yazar iki çocuk kitabı yayımladı. İlki 9-14 yaş grubuna hitap eden Esrarengiz Arkadaşın Fısıldadıkları romanı. Bu romanda,çocukluktan genç kızlığa geçen Zeynep’in dünyadaki yerini ve hayatı sorguladığı, zamanın ve mekânın ötesinden gelen cisimsiz arkadaşı Scorpius’la yaşadıkları anlatılıyor. Filiz Özdem’in yeni romanı Simay – Ninem Diş Perisi ise, 6-8 yaş grubuna hitap eden oyun ve hayal gücünün gerçeği hafiflettiği çocuk dünyasına bir güzelleme sayılır.Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Simay – Ninem Diş Perisi Oldu kitabı, en yakın arkadaşı, annesinin anneannesi olan ninesini kaybeden altı yaşındaki Simay’ın ölümle tanışmasını anlatıyor. Çocuk edebiyatında verdiği ürünlerde, Filiz Özdem’in aslında bir edebiyatçı olarak romanlarında sürdüğü izlekleri damıttığını söylemek yanlış olmaz. Yazar rüyalar, hayaller, ölüm, yalnızlık gibi konuları çocuk dünyasından bakarak kaleme alıyor. Peki periler gerçekten var mı? İnsanlar ölünce ne olur?Filiz Özdem’in çocuklara yönelik bir kültür tarihi çalışması yaptığı, benzerleri daha önce görülmediği için büyük ilgi uyandıran “Kitap Kurtları İçin” dizisinin beşinci kitabı Eşek Dersem Çık, Keçi Dersem Kaç’ın 2012’de okurlarıyla buluşacak.“Aslında periler gerçekten yaşıyor mu, hiç bilmiyordum.Bu konuyu bir gün teyzeme sordum.‘Teyze sence gerçekten periler var mı?’‘Sen ne düşünüyorsun?’‘Emin değilim. Ama var olduklarını düşünmek hoşuma gidiyor!’Teyzem, ‘Peki, peri deyince nasıl bir şey geliyor aklına?’ diye sordu.‘Tüller içinde, kanatları olan ve iyi kalpli birileri…’‘E o zaman, en azından senin hayallerinde yaşıyor periler, değil mi?’ dedi teyzem.Başımı sallayarak, ‘Evet!’ dedim.İşte böyle! Ninem Diş Perisi olmuştu! Artık çok işi vardı, çok çalışması lazımdı.”Simay/Ninem Diş Perisi OlduYazan: Filiz ÖzdemResimleyen: Cansu Kaykaç35 sayfa5 TL