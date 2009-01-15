Temayül yoklamasına katılan valiye inceleme

CHP, Şanlıurfa’da AKP’nin belediye başkan adaylarını belirlemek amacıyla yaptığı temayül yoklamasına katılan Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ın peşini bırakmıyor. CHP Ordu Milletvekili Rahmi Güner, valinin derhal görevden alınmasını istedi. Bu arada İçişleri Bakanlığını da Vali hakkında inceleme başlattığı bildirildi.



Valinin davranışı hakkında İçişleri Bakanlığı’na yazılı soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine de taşıyan CHPli Rahmi Güner, ‘’ Vali bu konuyu denetlemeye gittim diye geçiştirmeye çalışıyor’’ dedi.Türkiye’nin çok önemli bir seçime doğru gittiğini, yerel seçimlerin sonuçlarının genel seçimleri de beraberinde getireceğine inandığını söyleyen Güner şunları söyledi;



Vali ilin de devletin de temsilcisidir



“Vali ilinde devletin temsilcisidir. Bütün yaptıklarıyla tarafsızlığını ortaya koymak zorundadır. Herhangi bir siyasi partinin iç ve dış faaliyetlerine katılma, denetleme veya bu konuda fikir beyan etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Aksi bir davranış onun tarafsızlığını yitirdiğini ortaya koyar. AKP’nin yaptığı bir eğilim yoklamasına ‘denetleme adına’ gittiğini söyleyen bir vali, böyle bir endişe taşıyor ise güvenlik güçlerine talimat verir ve gerekeni yapar. Oysa vali, bu hareketiyle de yaptıklarını beyanatlarıyla ikrar etmiştir. Vali tarafsızlığını yitirdiği için o görevde bir dakika bile kalmaması gerekmektedir”



Bu arada, İçişleri Bakanlığı’nın da Vali Yavaşçan’ın AKP’nin temayül yoklamasına gitmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Yavaşcan’ın AKP il başkanlığından istifa ederek, belediye başkan aday adayı olan Mehmet Ekinci’ye destek verdiği öne sürülürken, AKP’li diğer aday adaylarının da valiyi genel merkeze şikâyet ettiği belirtildi.

