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Eğitim

Tematik liseler açılıyor; Bursa'da otomotiv, Kars'ta hayvancılık

"Öğrenci mezun olduğunda istihdamı garanti olacak"

27 Ekim 2016 09:38

Milli Eğitim Bakanlığı, hükümet programı kapsamında mesleki eğitime teşvik etme amacıyla 53 alanda 205 dalda eğitim veren meslek liseleri için adım atıyor. 1 Eylül 2016’da çıkan Özel Program Uygulayan Proje Okulları Yönetmeliği’nde yer alan "Tek alanda eğitim yapan meslek lisesi açılabilir" maddesi doğrultusunda "tematik meslek liseleri" açılacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay "Bursa’da otomotiv, Kars’ta hayvancılık alanlarına uygun tematik liseler açacağız" dedi. 

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, şehirlerin ihtiyaçlarına göre liseler açacaklarını söyleyen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay şunları söyledi:

"İstihdam garantisi"

“Mesleki eğitime olan farkındalığın arttırılmasını ve alanında markalaşmış okulların açılmasını hedefliyoruz. Bu okullar, bulunduğu şehrin, Türkiye ekonomisine katkısı doğrultusunda, bölgenin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş işgücünün sağlanmasında önemli rol oynacak. Tematik liseler tek alanda eğitim verecek. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler alana dair tüm bilgiyi sektörle işbirliği içinde öğrenecek, daha donanımlı şekilde mezun olacak. Mezun olduğunda ise istihdamı garanti olacak.

"Samsun’da 48 işletme tıbbi cihaz üretiyor. Bu nedenle Samsun’da ‘Tıbbi Cihaz Teknojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ adıyla açacağız. Bursa’da otomotiv, Kars’ta hayvancılık alanlarına uygun tematik liseler açacağız.”

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Milli Eğitim Bakanlığımeslek lisesiÖzel Program Uygulayan Proje Okulları Yönetmeliğitematik meslek liseleriOsman Nuri Gülay

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