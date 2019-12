-TEMADER'DEN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YEMEK ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Tüm Terör Mağduru ve Aileleri Güçbirliği Derneğince, Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere yemek verildi. PTT'nin Ahlatlıbel'deki sosyal tesislerinde, Anadolu Ajansı (AA), TRT ve PTT'nin katkısıyla gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 500 şehit yakını ve gazinin yanı sıra AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, TRT Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Korkmaz ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Özay Atbaş katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk Eğitim Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Ömer Turna ise çelenk gönderdi. TEMADER Genel Başkanı Ömer Bilgen, konuşmasında, 19 Eylül'ün Atatürk'e gazilik unvanının verilişinin yıl dönümü olduğunu belirtti. Türk milleti için şehitlik ve gaziliğin en şerefli ve ulvi makam olduğunu söyleyen Bilgen, ''Yurt savunmasında şehitlik inancı, Türk milletine metanet vermiş, güç vermiş, karşılaşılan nice zorluklar bu inançla aşılmış ve büyük zaferler kazanılmıştır. Aziz vatanımızda mal, can ve namus güvenliği içinde emin olarak, hür ve huzurlu bir şekilde yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu bilmeliyiz'' dedi. Türk milletinin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşadığının, işgal ve esarete alışık olmayan büyük bir millet olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Ömer Bilgen, ''Allah yolunda ve vatan uğrunda ruhunu teslim edenler şehit, kalanlar gazidir. Şehit ve gaziler, vatanın ve yüce milletin ebedi varlığı ve bütünlüğünü koruma uğruna yurdun her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtan kahramanlardır'' diye konuştu. Vatanın bir toprak parçası olduğu ancak her toprak parçasının vatan olmadığını ifade eden Bilgen, uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasına vatan denilebileceğini kaydetti. TEMADER Genel Sekreteri Hacı Kayaer da konuşmasında derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. TEMADER'in dört derneğin birleşmesiyle 4 ay önce kurulduğunu belirten Kayaer, 12 ilde temsilcilikleri bulunduğunu belirtti. Sosyal ve kültürel amaçlı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Hacı Kayaer, şehit yakınlarının spor yapabilmesi için bir kulüp kurduklarını ve TRT ile bir film çalışması yaptıklarını anlattı. -KATKI SAĞLAYAN KURUMLARA PLAKET- Konuşmaların ardından katılımcılar, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tülay Ağagil'in konserini izledi. Konserin ardından dernek yetkilileri, etkinliğe katkı sağlayan kurumlara plaket verdi. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi adına plaketi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, PTT Genel Müdürü Osman Tural adına Genel Müdür Yardımcısı Özay Atbaş ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin adına Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Korkmaz aldı. Plaket törenini ardından TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Kubilay Dökmetaş sahneye aldı. Şehit yakını ve gaziler, Dökmetaş'ın söylediği türkülere eşlik etti.