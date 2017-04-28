TEMA'dan "Kömür üzer" kampanyası

TEMA Vakfı Türkiye'nin tahıl ambarı Konya ve Karaman'daki, kömür ocakları ve termik santrale karşı "gıda güvencesine ve tarımsal üretime vereceği zararlara" dikkat çekmek üzere Türkiye çapında “Kömür Üzer” kampanyası başlattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye’nin tahıl ambarı Konya ve Karaman, kömür ocakları ve termik santral tehdidi ile karşı karşıya. Yaklaşık 24 bin futbol sahası büyüklüğü ile eşdeğer tarım ve mera alanlarından oluşan 18 bin hektarlık bir alan söz konusu olan. Buğdaydan arpaya, şeker pancarından nohuta tonlarca üretimin ve ihracatın yapıldığı milyonlarca elma ve kiraz ağacının bulunduğu bölgeye her biri 600 megavatlık, kömürle çalışan 10 termik santralın yapılması, onlarca kömür ocağının açılması bölge tarımının ölüm fermanı anlamına geliyor. TEMA Vakfı bu durumun gıda güvencesine ve tarımsal üretime vereceği zararlara dikkat çekmek üzere Türkiye çapında “Kömür üzer” kampanyası başlattı.

Dün TEMA yetkilileri ile birlikte bölgedeydik. Karaman’da kömür rezervi üzerinde bulunan köylerden sadece biri olan ve yıllık tarımsal geliri 80 milyon TL’yi aşan Akçaşehirlileri dinledik, çiftçilerle konuştuk. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç “Gelecekte su stresi, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim gibi sorunlar yaşamamamız için tarım alanlarımızı, verimli topraklarımızı korumamız gerekiyor” dedi. TEMA Karaman Temsilcisi Muttalip Yıldırım ise Karaman’ın tarım ile gıda sanayi ile bütünleştiğini, 33 bin işçiye istihdam yaratıldığını, Türkiye’de işsizliğin olmadığı tek kent olduğunu vurgulayarak “1 milyar 818 milyon ton linyit rezervi var. Ancak kalorisi 800 ila 1300 kalori arasında, çok düşük ve kalitesiz. Nem ve kül oranı yüksek. 25-30 yıl sürecek bir rezerv bu, kömür bitecek ama bu verimli topraklar da bitecek” dedi. Akçaşehirli emekli öğretmen ve çiftçi Sami Tunçer “Neden güneş santralları kurulmuyor” diye sordu.